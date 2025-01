Irruzione nel bar, ripuliscono la cassa. Non contenti svuotano i cambiamonete

Non una spaccata, ma un furto con effrazione della serratura di una porta d’ingresso. È stato messo a segno ai danni di un bar in via Tortona a Voghera, da ladri interessati ai soldi: hanno preso le pur poche banconote lasciate come fondo cassa, ma non si sono accontentati e hanno forzato anche la macchinetta cambia monete, portandone via il contenuto, per un bottino ancora da quantificare. Il furto è stato denunciato ai carabinieri martedì, anche se risale alla serata precedente. I militari hanno avviato indagini per cercare di individuare i responsabili che forse hanno compiuto analoghe scorribande. Rispetto ad altri precedenti colpi, in questo caso i malviventi si sono trattenuti anche il tempo di forzare il cambia monete per rimpinguare il bottino.

S.Z.