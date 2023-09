Visita i luoghi più belli del Sebino: biglietto a Brescia Zone

ZONE (Brescia)

Si pagherà per visitare alcuni dei luoghi più belli del Sebino. Da pochi giorni infatti entrare nella riserva delle Piramidi di Zone costa due euro. A deciderlo, la Giunta del sindaco Marco Zatti per la necessità di manutenere i sentieri. Il biglietto si può acquistare al ristorante “Le Piramidi“ o al “Chiosco Food and Drink da Fabietto“. Non pagano i residenti di Zone. Come non pagano gli abitanti di Iseo, Corte Franca e Provaglio nella Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino. Il costo per i non residenti è di due euro. Anche pescare nelle buche segnalate costa: 5 euro. E poi si paga anche per salire a Malga Foppella, nel territorio di Pisogne: 5 euro che vanno alla Comunità Montana del Sebino Bresciano. Altri 5 euro per salire al Monte Guglielmo, più il parcheggio a Croce di Marone, da 3 a 5 euro. Sospesa invece fino all’estate prossima la tassa di sbarco a Montisola. Ma intanto i biglietti dei battelli sono aumentati del 7 per cento circa.

Mi.Pr.