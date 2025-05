Legnano, non accetta che lei lo lasci: quando si vedono prima la picchia, poi la violenta

Legnano (Milano) – Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Legnano con l’accusa di aver aggredito e violentato sessualmente di una donna di 50 anni, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale da tempo segnata da forti tensioni e conflitti.

L’incontro e la violenza

L’episodio risale al 7 maggio scorso, quando i due si erano rivisti dopo un periodo di separazione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo – un cittadino italiano con precedenti – non avrebbe accettato la fine del rapporto. Di fronte al rifiuto della donna, l’avrebbe prima colpita con violenza e poi costretta a un rapporto sessuale.

Una piccola comunità

Inizialmente, la vittima aveva scelto di non sporgere denuncia, preferendo recarsi autonomamente al pronto soccorso per ricevere cure mediche. Tuttavia, la gravità dei fatti e le testimonianze raccolte nella piccola comunità in cui è avvenuto l’episodio hanno spinto le forze dell’ordine ad approfondire la vicenda.

La ricostruzione dei carabinieri

Grazie al lavoro dei carabinieri, che hanno lentamente conquistato la fiducia della donna, è stato possibile ricostruire l’accaduto in maniera dettagliata. A seguito delle indagini, per il trentanovenne è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo si trova ora detenuto nel carcere di Busto Arsizio, in attesa del processo.