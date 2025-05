Il medico-sindaco Giovanni Sgroi, accusato di violenze sessuali su 4 pazienti: “Estraneo ai fatti”

Milano, 27 maggio 2025 – Giovanni Sgroi, il medico e sindaco 70enne di Rivolta d'Adda in provincia di Cremona, arrestato (domiciliari) dai carabinieri con l'accusa di violenze sessuali nei confronti di quattro pazienti non ha risposto alle domande della giudice per le indagini preliminari di Milano Sara Cipolla.

"Si è dichiarato estraneo ai fatti. Ci sono le dichiarazioni delle presunte vittime, non elementi oggettivi, e le dichiarazioni del mio assistito", spiega il difensore Domenico Chindamo. Le presunte vittime, visitate in un centro dell'hinterland milanese, sono donne tra i 25 e i 43 anni, si erano rivolte a Sgroi per problemi gastroenterologici, ma lo specialista – secondo le accuse – avrebbe approfittato del suo ruolo e usato le visite come occasione per compiere gli abusi, sfruttando anche l'incredulità e la fragilità emotiva delle vittime, le quali potrebbero essere ascoltate dalla procura con la formula dell'incidente probatorio per 'cristallizzare' il loro racconto.

Il difensore non ha chiesto alcuno modifica della misura cautelare in attesa di studiare approfonditamente il fascicolo, solo dopo potrebbe procedere in tal senso.