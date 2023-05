Violenta rissa fra giovani: uno finisce al pronto soccorso

Una rissa tra giovani, probabilmente nata - come sempre più spesso succede - da una discussione per futili motivi poi degenerata fino all’uso della violenza, ha provocato l’intervento di un’ambulanza della Croce Bianca e poi quello dei carabinieri nella serata di giovedì all’altezza dell’incrocio tra via Verdi e corso Italia, in pieno centro. Coinvolti tre giovani che, con modalità tutte da chiarire, sono entrati "in contatto" intorno alle 22. Fatto sta che uno dei tre, un ragazzo di 26 anni, è stato infine trasportato dall’ambulanza al pronto soccorso di Legnano in codice verde, dunque senza ferite di particolare rilievo, per un controllo. I carabinieri della Compagnia di Legnano hanno trovato nelle tasche di uno dei protagonisti della rissa un temperino che, secondo la prima ricostruzione dei militari, non sarebbe stato però utilizzato nel diverbio. Ciò nonostante il giovane è stato fermato dai carabinieri e per lui è scattata la denuncia per il possesso dell’arma da taglio.P.G.