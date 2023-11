Villa Cortese, aveva orologi Rolex rubati per 80mila euro: denunciato ricettatore

Villa Cortese (Milano), 6 novembre 2023 – Gli orologi, Rolex del valore complessivo di circa 80mila euro, provenivano dalla Svizzera, frutto di un furto compiuto oltreconfine: il compito di trovare un compratore per i preziosi orologi era stato affidato al ricettatore di Villa Cortese che gli agenti del Commissariato di Legnano hanno individuato dopo aver seguito le sue tracce tra l’Alto Milanese e, appunto, la Svizzera.

All’individuazione dell’uomo, un cittadino egiziano di 35 anni già noto alle forze dell’ordine, gli agenti sono arrivati dopo indagini accurate e appostamenti, ma tutto ha preso il via dopo aver intercettato il transito sul territorio di un’auto rubata che risultava direttamente collegata al furto di orologi oltreconfine. Le tracce lasciate da questa Volkswagen Golf, che risultava essere stata rubata all’aeroporto di Malpensa, hanno condotto fino all’abitazione di Villa Cortese del cittadino egiziano: qui sono stati trovati gli orologi rubati in Svizzera insieme ad altri oggetti di provenienza furtiva e l’uomo non è potuto sfuggire all’ennesima denuncia per ricettazione.

Solo poche settimane fa, a fine settembre, lo stesso soggetto era trovato in possesso di due utilitarie rubate nei parcheggi dell’aeroporto di Malpensa e nella perquisizione dell’abitazione era poi emerso che conservava in casa una gran quantità di oggetti, presumibilmente trafugati e pronti per essere rivenduti: per questo la Polizia di Stato di Legnano lo aveva indagato in stato di libertà. Le due autovettura trafugate erano una Toyota e una Suzuki e nell’abitazione erano stati poi trovati alcuni cellulari, 12 navigatori, 12 dispositivi di riproduzione musicale modello Ipod e 30 paia di occhiali da sole griffati.