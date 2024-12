Via delle Rose, un anno di ritardo. Lavori fermi per le case popolari: "Stiamo cercando soluzioni"

Case Sap di via delle Rose, cantiere di nuovo fermo: non accenna a concludersi la saga delle tre palazzine del rione Mazzafame che ormai da quasi 10 anni sono al centro di problemi di ogni tipo che spostano continuamente in là l’ultimazione delle opere. E così anche l’ultimo fine lavori previsto a dicembre è ben lungi dall’essere rispettato. I lavori erano iniziati nel 2016 con la previsione di chiudere il cantiere nel 2018. L’investimento a bilancio era stato di circa 4,3 milioni, erogati per portare a termine 59 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui 37 di competenza Aler e 22 del Comune, suddivisi in tre palazzine.

Problemi con l’impresa appaltatrice avevano però ben presto bloccato tutto l’iter: lo stop ai lavori, gli anni di attesa e la riassegnazione avevano portato a considerevoli extracosti, tanto che la spesa necessaria era quasi raddoppiata e la Regione aveva dovuto finanziare altri 3,7 milioni, stanziati a novembre 2023. Riassegnati i lavori, le opere si sarebbero dovute concludere questo mese ma ulteriori problemi con la nuova impresa incaricata hanno bloccato tutto. "Al momento abbiamo due palazzine ultimate al 79% e una al 40%, quella che dovrebbe ospitare gli alloggi del Comune – spiega Mario Brambilla, consigliere delegato alle questioni abitative che ieri ha incontrato i responsabili di Aler per fare il punto sulla situazione -. Stiamo cercando una soluzione per far ripartire il cantiere con l’azienda in essere o con una delle altre imprese in graduatoria. Di certo si farà il possibile per concludere i lavori entro la fine fine del 2026, perché diversamente scadranno anche i permessi di costruzione". Oggi, intanto, entreranno negli appartamenti le ultime due famiglie assegnatarie delle case di via Porta, un’altra situazione in altro quartiere che era rimasta bloccata per anni.