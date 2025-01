Via alla mini campagna abbonamenti. Quaranta euro in curva, 85 in tribuna

Al via la mini campagna abbonamenti del Legnano Calcio per le ultime 9 partite casalinghe nel girone A di Eccellenza.

Le tessere saranno valide dalla sfida Legnano-Casteggio,

in programma oggi, fino alla partita contro il Robbio Libertas del 27 aprile, che segnerà la fine della fase regolare. Le altre gare incluse nel mini abbonamento sono contro Sestese

(2 febbraio), Mariano (16 febbraio), Cinisello (2 marzo), Ispra (16 marzo), Ardor Lazzate (19 marzo), Sedriano (23 marzo)

e Rhodense (6 aprile). Il mini abbonamento offre diverse opzioni: 40 euro per seguire le partite in curva, 75 euro in tribuna Blu, 85 euro nella Rossa. Per l’acquisto è necessario recarsi alla sede del Legnano Calcio in via Palermo 33, ogni giovedì e venerdì, dalle 10 alle 12. Info al numero 3249963148.