Il compostaggio domestico, lezione dall’Intelligenza artificiale

I vertici di Amaga, la società che si occupa della gestione rifiuti, la definiscono un po’ pomposamente come “la nuova era del compostaggio domestico con l’ausilio dell’intelligenza artificiale”: il nuovo corso sarà presentato sabato nella sala consiliare del Castello visconteo di Abbiategrasso e troverà una sua declinazione concreta, tre la altre cose, anche nel nuovo video corso dedicato al compostaggio domestico, interamente realizzato con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Il format del videocorso è caratterizzato da 8 moduli per un totale di 40 minuti intervallati da alcune domande a quiz per il consolidamento delle competenze e permetterà a un numero ancora più elevato di cittadini-utenti l’utilizzo dei sistemi di compostaggio domestico che, ormai da tempo, permettono di avere sconti sulla tariffa rifiuti.

L’incontro servirà da un lato per presentare le novità del corso, dall’altro per illustrare come cambieranno da quest’anno le modalità di rendicontazione e iscrizione all’albo che permetteranno poi di ottenere lo sconto in fattura. "L’Intelligenza artificiale in prospettiva andrà a costituire sempre di più un prezioso alleato nelle attività quotidiane della Società – ha commentato il presidente di Amaga, Piero Bonasegale -, ma non pregiudicherà mai il ruolo centrale e insostituibile rappresentato dal patrimonio umano".

