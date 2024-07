Via ai lavori per la scuola primaria, progetto da 12 milioni di euro

Sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova scuola primaria in via Brescia a Ravello, Parabiago. Il vecchio edificio verrà demolito e al suo posto sorgerà una nuova struttura, prevista per il 2026, che potrà accogliere 375 studenti e avrà un costo di quasi 12 milioni di euro. A causa della demolizione, gli studenti verranno trasferiti alla scuola Rapizzi, dove sono programmati lavori di manutenzione straordinaria per accogliere la primaria di via Brescia durante gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. Dopo un sopralluogo dei tecnici comunali e considerando le esigenze delle coordinatrici delle scuole primaria e secondaria, si è predisposto un progetto per la collocazione temporanea degli studenti di via Brescia presso la Rapizzi per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026. Così, i bambini di via Brescia dovranno trasferirsi per due anni, ma nel 2026 avranno una nuova scuola pronta ad accoglierli.

Christian Sormani