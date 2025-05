Vasilica e le vittime della violenza di genere. Un fiore per spezzare la catena di morti

Un fiore come simbolo di memoria, vicinanza e impegno contro la violenza di genere. È questo il cuore del presidio che si terrà nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18, in piazza San Magno, a Legnano. Un momento di riflessione e partecipazione pubblica nato per ricordare Vasilica Potincu, la giovane donna di 35 anni brutalmente uccisa con nove coltellate tra sabato 24 e domenica 25 maggio in un appartamento di via Stelvio, e per onorare la memoria di tutte le donne vittime di violenza. A promuovere l’iniziativa sono le associazioni Auser Filo Rosa di Legnano e il Movimento Donne in Cammino per la Pace, con il supporto di altre realtà del territorio sensibili al tema dei diritti e della tutela delle donne. L’appello è semplice ma potente: portare un fiore, gesto simbolico e silenzioso, per esprimere cordoglio e solidarietà, ma anche per ribadire la necessità di non abbassare mai la guardia davanti a un fenomeno che continua a segnare profondamente la nostra società.

"Vasilica non è solo l’ennesimo nome da aggiungere a una lista tragica, è una vita spezzata dalla brutalità – ha dichiarato Giuseppina Boggiani, consigliera comunale e da sempre attiva sul fronte della lotta alla violenza di genere –. Dall’inizio dell’anno, le donne uccise in contesti di violenza sono già due, ma sappiamo bene che dietro ai numeri ci sono storie, volti, famiglie distrutte e troppo spesso un silenzio che protegge chi fa del male". La manifestazione vuole anche essere un’occasione per riportare l’attenzione pubblica su un tema spesso relegato alle cronache nere e sottovalutato nella quotidianità.

Christian Sormani