Autostrada A8, chiusure notturne a Legnano, Rescaldina e Castellanza: ecco quando

Legnano (Milano), 26 agosto 2023 – Nuove chiusure notturne sulla A8 Milano- Varese, per consentire lavori di pavimentazione.

Dalle 21 di martedì 29 agosto alle 5 di mercoledì 30 agosto, saranno chiusi i rami di uscita di Legnano/Rescaldina, per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.

Dalle 21 di mercoledì 30 agosto alle 5 di giovedì 31 agosto, saranno chiusi i rami di entrata di Legnano/Rescaldina, verso Varese. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castellanza.

Dalle 21 di mercoledì 30 agosto alle 5 di giovedì 31 agosto, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire a Legnano.

Dalle 21 di giovedì 31 agosto alle 5 di venerdì 1 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese. In alternativa si consiglia di entrare a Legnano.