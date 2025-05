Con la Famiglia Cerrese le aziende aprono ai ragazzi delle superiori

Industria, cultura e identità: la Famiglia Cerrese rilancia il territorio. Un tessuto solido, una realtà spesso silenziosa che oggi trova voce grazie all’associazione culturale. "A Cerro ci sono industrie molto importanti, eppure tanti cittadini non lo sanno. Una ricchezza che dobbiamo far conoscere – spiega il presidente Francesco Pagliara – Per questo abbiamo avviato progetti con le scuole e il Comune per coinvolgere studenti e cittadini nella scoperta del nostro patrimonio economico e culturale".

Il primo passo è stato “Visite in aziende del territorio“ con le scuole secondarie cerresi e tante aziende che hanno aperto loro le porte. "Il nostro obiettivo – continua Pagliara – è far dialogare passato e presente. Ecco perché accanto alle imprese storiche stiamo coinvolgendo anche le realtà più innovative e tecnologiche, per dare visibilità alle nuove frontiere dell’imprenditoria locale".

Il prossimo appuntamento sarà il 22 maggio in municipio per la presentazione del libro “È sempre Cerro Maggiore. Attività commerciali, artigianali e industriali“, scritto da Giuseppe Proverbio e pubblicato dalla stessa Famiglia Cerrese.

Ch.S.