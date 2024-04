Uova di Pasqua e clown. È festa nelle Pediatrie per i bambini ricoverati

Il periodo di Pasqua si identifica con cioccolato, uova, colomba, grigliate e gite. Ma per i bambini e le famiglie che devono rimanere in ospedale tutto questo rischia di trasformarsi in tanta nostalgia di casa. Ci hanno quindi pensato i volontari della fondazione Il Ponte del Sorriso onlus a portare un po’ di allegria in reparto. Pure nel giorno di Pasqua, così come accade sempre anche per le altre feste come il Natale e l’Epifania, erano presenti in tutte le pediatrie della provincia di Varese per portare qualche momento di festa per i piccoli pazienti ricoverati. Insieme a loro c’erano anche i simpatici clown dell’associazione I Colori del Sorriso, che con i loro buffi cappelli e il naso rosso che sbucava sopra la mascherina hanno aiutato i bambini a rompere le uova con allegria. Per l’occasione è arrivato in ospedale addirittura un uovo gigante di cioccolato, così grande da superare l’altezza dei bambini, che l’hanno aperto tutti insieme. Ogni bimbo ha ricevuto poi il proprio uovo e un sacchettino con tanto cioccolato, anche chi non è potuto uscire dalla stanza. "Grazie a tutti coloro che ci hanno regalato le super uova, le uova singole e il cioccolato che abbiamo dato ai nostri bimbi e alle loro famiglie, potendo donare così una cosa ancora più grande: il sorriso", sottolinea Emanuela Crivellaro, presidente del Ponte del Sorriso. L.C.