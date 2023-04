.Una vasca contro le bombe d’acqua Sul “tetto“ il nuovo parco sportivo

di Graziano Masperi

Un’infrastruttura innovativa inaugurata ad Abbiategrasso che ha completamente riqualificato l’area di via Silvio Pellico, nei pressi della scuola Bachelet, che potrà beneficiare di un nuovo parco sportivo polifunzionale. Si tratta di una vasca di laminazione capace di raccogliere fino a undicimila metri cubi di acque, per prevenire gli eventi meteorici oggi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico. Sulla superficie coperta ieri è stato inaugurato un parco sportivo polifunzionale con campi da calcetto, basket, volley e tennis. Oltre a un’area verde studiata per migliorare la capacità del territorio di assorbire l’acqua. L’opera è stata realizzata dal Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città Metropolitana di Milano. Un investimento di quasi cinque milioni di euro.

"Un’opera risolutiva dei problemi decennali del nostro comune – ha commentato il Sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai – Completata dal centro sportivo a disposizione dei ragazzi e di tutti gli sportivi". La nuova vasca di laminazione permetterà una gestione delle acque sempre più efficiente. "I cambiamenti climatici in atto – commenta Karin Eva Imparato, presidente del gruppo Cap - mettono a dura prova la resilienza delle nostre città, e il nostro impegno è quello di operare al meglio per realizzare soluzioni per contrastarne e prevenirne gli effetti sul territorio".

Nel concreto un nuovo invaso artificiale, a servizio della rete fognaria comunale, servirà per raccogliere le acque in eccesso nel caso di eventi particolarmente intensi. Per poi restituire le acque alla rete fognaria e ai successivi trattamenti di depurazione. La vasca di laminazione ha quindi l’obiettivo di prevenire eventuali fenomeni di rigurgito idraulico e conseguente fuoriuscita dei liquami dalle condotte, e di migliorare il funzionamento idraulico dell’intera rete fognaria a servizio comunale. La vasca di laminazione non avrà alcun impatto sul territorio e sul paesaggio poiché completamente interrata e ha una dimensione di circa cinquanta metri per lato.

All’inaugurazione hanno preso parte anche Roberto Maviglia, consigliere delegato all’Edilizia scolastica di Città metropolitana di Milano, Giovanni Ferrario, Dirigente scolastico IIS Bachelet, e per la parte tecnica Francesco Le Fosse, del settore Progettazione e Realizzazione Depurazione Gruppo Cap e Daniela Deplano, Responsabile Fognatura e Invarianza idraulica Gruppo Cap.