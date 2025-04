Una tavola rotonda al Tirinnanzi: si parla del mondo dei migranti

Domani l’iniziativa “Protect people, not borders” torna al Teatro Tirinnanzi e propone una mattina di riflessione sui fenomeni migratori, sulle motivazioni che spingono i migranti a lasciare il proprio Paese e iniziare una nuova vita all’estero. Prosegue il percorso di conoscenza e sensibilizzazione sul tema migrazione organizzato dal Comune di Legnano con gli istituti scolastici del territorio (Dell’Acqua e Bernocchi di Legnano e Ponti di Gallarate) e il Comitato 3 ottobre e che ha visto lo scorso anno la presenza di amministrazione comunale e di alcune classi degli istituti superiori a Lampedusa per la commemorazione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza a ricordo del naufragio in cui, nel 2013, persero la vita 368 persone al largo dell’isola.

Il fenomeno migratorio sarà affrontato dal punto di vista dell’Amministrazione comunale, degli studenti impegnati nel Progetto e da quello di persone di origine non italiana che oggi vivono sin Italia.

Clou della mattinata la presentazione di video prodotti dagli alunni che l’anno scorso sono stati a Lampedusa in occasione delle commemorazioni del 3 ottobre. A seguire tavola rotonda con il sindaco Radice; Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 Ottobre; Najla Aqdeir, atleta professionista e running coach; Mamadou Kouassi Pli Adama - ispiratore del film "Io Capitano"; Zhaleh Nemati, componente della Consulta dei Nuovi Cittadini.

P.G.