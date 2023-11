Una colletta aiuta i banchi di solidarietà

Da vent’anni il Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta è a Gallarate un punto di riferimento importante per un numero sempre maggiore di famiglie che vivono in uno stato di difficoltà economica. Fondamentale per l’associazione l’aiuto che riceve con la colletta nazionale organizzata dal Banco Alimentare. E la data da segnare sul calendario è sabato 18 novembre con i volontari che saranno presenti per la raccolta di alimenti in 42 supermercati della zona gallaratese. In quella giornata si proporrà di fare una spesa per chi è i difficoltà e non riesce a garantirsi i generi alimentari. "La colletta alimentare è un evento annuale di estrema importanza, tanto per il fabbisogno dei banchi di solidarietà, quanto come esperienza di carità per chi la fa", spiega Antonio Bonicalzi (nella foto) presidente del Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta.

Per la colletta verranno raccolti generi alimentari a lunga conservazione: sughi e pelati, legumi, tonno e carne in scatola, olio, latte, alimenti per l’infanzia. Lo scorso anno sono state raccolte oltre 33 tonnellate nel gallaratese. Per quanto riguarda il Banco per la Famiglia Madre Teresa di Calcutta con la sua attività assiste oltre 150 famiglie nel territorio gallaratese, garantendo un aiuto a nuclei in difficoltà temporanea con la distribuzione dell’equivalente di un pasto al giorno per 30 giorni al mese. Il 18 novembre con la colletta alimentare l’occasione di aiutare con un gesto concreto, la spesa, l’associazione.

R.F.