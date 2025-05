Mulino Day, torna l’appuntamento tra sapori e tradizioni

Il Parco dei Mulini si prepara ad accogliere un lungo weekend all’insegna della natura, del benessere e della cultura. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio torna il Mulino Day, la manifestazione promossa dal Comune di San Vittore Olona che ogni anno anima le sponde dell’Olona con appuntamenti per tutte le età. Venerdì 16 maggio: si parte con yoga e lucciole. Il taglio del nastro è previsto per le 19.30 presso la Cascina Lattuada (via Fratelli Cervi), con una lezione gratuita di yoga a cura dell’associazione M.C. Yoga APS. A seguire, alle 20.30, spazio ai sapori del territorio. La serata si chiuderà con la suggestiva lucciolata, una passeggiata notturna tra le lucciole accompagnata da una favola della buonanotte, letta in collaborazione con la Biblioteca comunale, e dall’osservazione guidata a cura di Foppa. Sabato il Mulino Day si sdoppia tra lo spazio "00" di via Valloggia e il Mulino Meraviglia in via Mulino Melzi. Dalle 9. alle 13.00 Slow Food Legnano APS propone un mercato contadino con prodotti agricoli locali. "Natura in festa!" animerà la giornata con fiori, artigianato, salute e benessere, senza dimenticare lo street food a partire dal pomeriggio. Alle 10.30, al Mulino Meraviglia, è in programma la presentazione del libro "Il valtellinese di Olonia" dello storico Mario Alzati. La domenica sarà la giornata clou della rassegna. Alle 9 scatterà la terza edizione di Mulino e Vespa, tour motoristico aperto a tutti, organizzato insieme al Lions Club: il raduno sarà in piazza Mercato. Al Mulino Meraviglia, dalle 9.30 alle 18.00, spazio alla creatività per i più piccoli con laboratori dedicati, mentre alle 11 l’Associazione Amici di Villa Adele condurrà un workshop floreale. Non mancheranno nemmeno i sapori: il Panificio Beretta proporrà un laboratorio di panificazione alle 9.30 e, alle 15.00, l’esperta Simona Lauri guiderà un approfondimento sul lievito madre. Ch.So.