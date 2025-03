Un viaggio nei luoghi manzoniani, tra storia, lettere e ispirazioni letterarie. L’itinerario storico-letterario prende il via da Castellazzo de’ Barzi, attraversa Castano Primo, con i suoi tre edifici storici e la cascina Cornarina, per poi soffermarsi ad Arconate e proseguire verso Busto Garolfo, concludendosi infine ad Arluno. La presentazione dell’evento si terrà venerdì 7 marzo alle ore 21 presso la Sala Civica. Presentazione venerdì 7 marzo alle 21 nella Sala Civica. In mostra domenica 9 e lunedì 10 marzo allo spazio espositivo di Villa Brentano, in via Magenta 25 a Busto Garolfo.