Un tesoretto per i lavori. In tre anni 21 milioni. Si parte dalle scuole poi parchi e piazze

Vale 21 milioni il Triennale delle opere pubbliche di Legnano da poco approvato. Il documento, che identifica gli interventi principali messi in cantiere dall’amministrazione comunale, punta su interventi di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico, sulla riqualificazione di piazza Mercato, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la Rete verde e del commercio in piazza Redentore.

La maggior parte dei finanziamento derivano dalla partecipazione a bandi: 15 milioni 900mila euro, solo 4 milioni 820mila euro di risorse comunali.

Ad occupare una grossa fetta dell’investimento triennale - e in particolare la prima annualità - sono le azioni della strategia “La scuola si fa città“, con un importo complessivo che supera i 12,8 milioniall’interno dei 16 milioni 342mila euro complessivi del 2024. Le opere incluse sono la riqualificazione e efficientamento energetico dell’ex liceo di via Verri (4 milioni di euro), della scuola Pascoli (1 milione 718mila euro) e dell’asilo Salvo d’Acquisto (660mila euro); il community campus (ossia l’allestimento di spazi pubblici e l’implementazione del verde) e la silent street (gli interventi di connessione tra i quartieri Gorizia e Canazza e sugli attraversamenti) per complessivi 3 milioni 938mila euro; gli interventi di ristrutturazione per integrare le strutture con la città (1 milione 246mila euro) e la riqualificazione dei percorsi storici e delle recinzioni del Parco ex Ila (circa 1 milione 290mila euro).

In tema di mobilità, oltre alle riqualificazioni stradali con 700 mila euro e alle opere di messa in sicurezza (350mila euro), il triennale prevede interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche (350mila euro) e la Bicipolitana (150mila euro) per proseguire con lo sviluppo della mobilità sostenibile.

In previsione ci sono poi i primi interventi di riqualificazione di piazza Mercato (300mila euro) e la riqualificazione dell’area di piazza Redentore (400mila euro) nell’ambito degli interventi della Rete verde e del commercio. Per quanto concerne, invece, il verde pubblico, per gli interventi di riqualificazione del parco Falcone e Borsellino le risorse stanziate sono pari a 150mila euro.