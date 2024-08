"Un quartiere al buio dal 27 luglio. E poi ci parlano della sicurezza"

"Troppe aree del paese sono ancora al buio". È la denuncia della Lega di Nerviano, che ha presentato un’interrogazione all’Amministrazione comunale. In diverse strade, come viale Giovanni XXIII, via Monsignor Piazza e via Sant’Anna, l’illuminazione pubblica è fuori uso da giorni. Il problema sembrerebbe essere causato da un guasto alla linea di alimentazione interrata, tanto che il gestore Nerviano Smart City ha chiesto l’intervento di Enel. Ma finora non ci sono stati progressi.

"Sono passati venti giorni e quell’area è ancora completamente al buio. I residenti vogliono che il problema venga risolto e che l’illuminazione pubblica torni subito in funzione. È scandaloso che dal 27 luglio quella zona sia al buio. E poi parlano di sicurezza" ha dichiarato il capogruppo della Lega, Massimo Cozzi.

Si ricorda che il mancato funzionamento dell’illuminazione pubblica, relativo a un singolo lampione o a una via, dev’essere segnalato al gestore Nerviano Smart City mediante numero verde 800134302. Il Comune ha comunicato che è in corso il relamping dell’illuminazione pubblica, che vedrà la progressiva sostituzione con i led. Il Comune specifica anche che "l’area è interessata da guasto della linea di alimentazione interrata. Per intervenire il gestore Nerviano Smart City ha richiesto l’autorizzazione a Enel Distribuzione di accedere alla cabina di proprietà del distributore. Solo a seguito di via libera, il ripristino della linea di alimentazione potrà essere eseguito. Al momento non sono noti i tempi necessari".

Ch.S.