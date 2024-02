Un nuovo vigile donna nella squadra dei ghisa

"In questi anni abbiamo cercato di potenziare in ogni modo il nostro Comando di Polizia Locale. Nuovi strumenti operativi, rinnovo del parco veicoli, con mezzi performanti a basse emissioni, nuovi progetti e partnership con i Comuni dell’Asse del Sempione. Certo la forte rotazione del personale, verso comandi più grandi e strutturati, costringe i nostri comuni a sostituire immediatamente i partenti con nuovi agenti. La strategia è l’efficacia della squadra". Dichiara il sindaco "La logica seguita ci porta al risultato attuale che vede un Comando più giovane, ma con all’interno competenze variegate. Dopo molti anni abbiamo finalmente una struttura verticistica completa, che parte da un comandante, affiancato da un ufficiale e una solida squadra di agenti qualificati". Così il sindaco Nuccia Berra accoglie l’arrivo dell’agente Maria Luigia Scarpati, giovane, ma con parecchia esperienza alle spalle, anche in comandi del territorio (Arconate): "Il suo approccio deciso e collaborativo è sicuramente d’aiuto e sta facilitando il veloce inserimento nei meccanismi del nostro Comando". L’agente: "L’accoglienza da parte dei colleghi è stata molto buona. Ora voglio dimostrare a tutti le mie capacità".