Un lungo viaggio sonoro dal Sud. Grazie alla giovane Arianna Romanella

Sarà un viaggio sonoro quello "guidato" dal gruppo folk Mescarìa, che accompagnerà il pubblico domenica prossima 23 febbraio a partire dalle 15 al Centro civico Pertini. Il viaggio prende il via affrontando l’anima del meridione, passando per le musiche dei Paesi balcanici, della Turchia, della Grecia e dei popoli gitani, tra sonorità mediterranee, canti in lingua romanì e tarantelle urbane. Mescarìa deriva dal termine dialettale "mmesca" che significa mescolare e la parola "aria", che nella tradizione del sud Italia identifica un particolare stile di canto definito come "canto all’aria". Il progetto nasce a Firenze dall’incontro di tre membri della Baro Drom Orkestar (una fra le più conosciute band di world music europee) e Arianna Romanella, una giovane cantante lucana. P.G.