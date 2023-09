Un etto di coca. Arrestati due giovani

È senza sosta l’attività di contrasto al traffico di sostante stupefacenti da parte dei carabinieri nel territorio varesino. L’altro giorno nell’ambito di un servizio finalizzato nell’ area di confine con la Svizzera, i militari dipendenti dalla Compagnia di Luino hanno arrestato due giovani, un ragazzo e una ragazza italiani, trovati con oltre un etto di cocaina. Secondo quanto ricostruito i due italiani sono arrivati da Rho, a bordo di una macchina risultata dagli accertamenti soggetta ad un fermo amministrativo e si sono fermati presso un bar di Lavena Ponte Tresa. Il loro atteggiamento ha insospettito i carabinieri che hanno controllato i due giovani. La coppia è stata trovata in possesso di poco più di un etto di cocaina, confezionata sottovuoto e pronta per essere smerciata. I due sono stati arrestati, trattenuti presso le camere di sicurezza della Compagnia di Luino in attesa del rito direttissimo in Tribunale a Varese. R.F.