Un acceleratore lineare alla Radioterapia dell’ospedale. Il direttore: "Iniziata l’innovazione tecnologica"

Sono iniziati i lavori preliminari dell’installazione del nuovo acceleratore lineare per la radioterapia e, quindi, l’ospedale di Saronno sarà in grado di offrire un percorso di cura all’avanguardia grazie a una strumentazione di ultimissima generazione. "Il fondamentale punto di partenza del processo di innovazione tecnologica previsto dal Piano di rinnovo presentato lo scorso maggio - ha dichiarato Roberta Tagliasacchi, direttore medico del presidio ospedaliero saronnese - diventerà presto realtà". L’installazione del macchinario, però, richiederà tempistiche piuttosto lunghe, in quanto il corretto funzionamento dell’acceleratore lineare implica un iter specifico suddiviso in varie fasi relative a montaggio, collaudo e messa in funzione, oltre ai lavori strutturali ed impiantistici.