Ultimato il restauro dell’Ufficio postale. L’opera si merita un annullo filatelico

Al suo interno entrano mediamente oltre 300 persone al giorno e da inizio anno gli ingressi sono stati più di 80mila. È uno degli edifici più frequentati di Varese il palazzo delle Poste di viale Milano, la cui facciata è stata rimessa a nuovo nell’ambito del progetto "Cento facciate" che Poste Italiane ha lanciato a livello nazionale per favorire il recupero degli edifici storici in cui hanno sede gli uffici postali. A conclusione del restauro si è svolta un’iniziativa celebrativa alla presenza dell’amministrazione comunale, con uno speciale annullo filatelico e una cartolina con la riproduzione fotografica del palazzo, presentati con una cerimonia di bollatura. "L’intervento di restauro conservativo della facciata dello storico Palazzo di Poste Italiane a Varese è motivo di grande orgoglio", ha dichiarato il direttore della filiale di Varese Luca Rizzo. Il palazzo fu edificato fra il 1932 e il 1933 ad opera di Angiolo Mazzoni. Venne posto all’incrocio di viale Milano con via Como, immediatamente a ridosso della stazione ferroviaria come da direttive dell’epoca, che richiedevano uno stretto collegamento tra trasporti e comunicazioni pubbliche. La facciata unisce l’antico e il moderno, con elementi classici come le colonne, rivisitati con mattoni lavorati a mano. L’impulso verticale è dato dal prolungamento delle 4 colonne con opere scultoree. "Ringrazio Poste Italiane per l’iniziativa che ha coinvolto questo palazzo storico della città", ha detto il sindaco Davide Galimberti, che ha spiegato come l’intervento si inserisca all’interno dei lavori di rinnovamento del comparto attraverso il Piano Stazioni. "Questa luogo rigenerato dà anche la percezione di maggior sicurezza". L.C.