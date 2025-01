Il mistero del cadavere nel bosco a Cisliano: documenti falsi e scena alterata. Il sospetto: ucciso altrove e poi abbandonato

Cisliano (Milano), 7 gennaio 2025 – Chi ha abbandonato il corpo del 28enne marocchino, ucciso sabato sera nelle campagne di Cisliano, aveva uno scopo preciso: farlo ritrovare. Ne sono convinti i carabinieri che indagano sull’omicidio. Accanto all’uomo è stata lasciata una cartellina trasparente A4 con la fotocopia della patente della vittima. L’identificazione rimane ancora in attesa della conferma ufficiale, attraverso l’esame delle impronte e del Dna, ma tutti gli indizi portano a questa conclusione. Il cadavere è stato poi lasciato in via Regina Elena, davanti al canale, fra campi incolti, in un punto accessibile e visibile. Tante le ipotesi al vaglio del pm Valeria Biscottini della procura di Pavia. Chi lo ha abbandonato potrebbe essere un conoscente amico, nel tentativo di soccorrerlo o di portarlo in ospedale. Il fulcro di tutto rimane però lo spaccio di droga nei boschi, anche se il 28enne non risulterebbe legato ad alcuna banda attiva nel milanese e non risulta avere precedenti né essere stato fotosegnalato.

Una fedina penale talmente pulita da pensare a documenti falsi. Spariti il portafoglio e il cellulare, il medico legale non ha ancora sciolto la riserva sulla causa della morte: risulta un foro tra l’addome e il bacino, ma con una quantità di sangue effimera, un particolare che l’autopsia dovrà chiarire. Indiscrezioni spiegano che il corpo sia stato abbandonato tra le 18,15 e le 21,15. Il cadavere è stato segnalato da un passante. Gli investigatori del Reparto operativo di Milano e della Compagnia di Abbiategrasso sono però certi che il delitto sia avvenuto altrove. A Santo Stefano i militari erano stati impegnati a Pogliano Milanese, dove era stato trovato morto un ras della droga. Gli investigatori non escludono alcuna pista, mentre la comunità attende con ansia che venga fatta luce su questi brutali omicidi.