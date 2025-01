Ubriaco va a trovare i vecchi prof, allontanato dai carabinieri

Ubriaco davanti a suoi vecchi prof. Intervento dei Carabinieri all’istituto Marcora di Inveruno, ieri mattina, dopo che un ex studente si è presentato a scuola in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Voleva incontrare probabilmente i docenti di un tempo, ma la situazione, inizialmente gestibile, è presto degenerata. Docenti e personale scolastico hanno cercato di mantenere la calma e di invitare l’ex studente a moderarsi, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il giovane appariva irrequieto, parlava a voce alta e in alcuni momenti ha avuto discussioni accese, seppur verbali, con i presenti. Sebbene non abbia mostrato atteggiamenti violenti né arrecato danni alla struttura o agli oggetti all’interno dell’istituto, il suo comportamento agitato ha creato disagio e tensione all’interno della scuola, disturbando le attività didattiche in corso. Il personale scolastico ha deciso di contattare i carabinieri per riportare l’ordine. L’ex studente non ha opposto alcuna resistenza ed ha lasciato l’istituto accompagnato dalle forze dell’ordine.