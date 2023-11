Tutti i colori del bosco

Dalla liberazione dei ricci al foliage. Sono tante le iniziative di novembre programmate dal Bosco Wwf, che trova in Andrea Longo il suo direttore. Oggi si terrà un’escursione guidata, alle 10.30, per bambini dai 3 ai 6 anni, con la lettura di storie di animali tratte dal libro di Giovanni Lanteri e Elisabetta Dami (autrice di Geronimo Stilton) "Tante storie di bosco". Sabato "Colori d’autunno": un viaggio per scoprire il Bosco in trasformazione cromatica (partenze alle 10.30 oppure alle 15, al Centro visita, via delle Tre Campane 21). Per informazioni sui costi: boscovanzago@wwf.it. S.V.