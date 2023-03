Turismo a gonfie vele Nel Varesotto un 2022 con crescita del 40 % Settemila presenze in più

di Lorenzo Crespi

Circa 240mila pernottamenti in città in un anno: sono i numeri del turismo a Varese nel 2022 (calcolati dalla Camera di Commercio). A fornirli, in occasione dell’ultima seduta della commissione 11, il vicesindaco Ivana Perusin. L’aumento rispetto al 2021 è di 70mila presenze, con un +40% circa. Gli italiani crescono del 21%, gli stranieri invece del 63%. Nel 2019 il dato dei pernottamenti era stato di 276mila unità: lo scorso anno si è dunque avvicinato al pre-Covid e per il 2023 l’obiettivo è quello di superare quel valore e magari raggiungere quota 300mila presenze. Oltre alla visione complessiva su tutto il 2022 il vicesindaco ha effettuato anche un focus sull’ultimo Natale, analizzando il periodo dall’1 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023. In questo caso i numeri sono stati forniti da Confcommercio, attraverso la piattaforma Vodafone Analytics, che permette di studiare nel dettaglio i movimenti di persone sul territorio grazie ai dati delle celle telefoniche. Numeri "puliti" che danno la fotografia di chi è effettivamente un visitatore da fuori: vengono esclusi i residenti e chi frequenta giornalmente la città come studenti e lavoratori. È stata presa ad esame l’area del centro, da via Magenta alla Brunella. A dicembre sono stati quasi 1 milione e 400mila i visitatori (922mila nel 2021). Crescita anche nella prima settimana di gennaio: da 196mila a 255mila. Nel complesso in tutto il periodo c’è stato un aumento di circa 500mila persone (+43,5%) rispetto al Natale precedente. L’effetto del "Giardino dell’incanto", la scenografia di luci allestita ai Giardini Estensi, si può notare dai dati del giorno dell’inaugurazione (l’8 dicembre), con 10mila persone in più nella fascia oraria 17.30-19.30, proprio in occasione dell’accensione. 190mila circa i visitatori totali delle lucine dei Giardini. L’attenzione ora è concentrata sulla prossima stagione turistica: aprirà all’inizio dell’estate il bar e ristorante al Lido della Schiranna, con la nuova gestione: una società di Milano che si è aggiudicata il bando pubblicato dal Comune e si occuperà anche della piscina. Il locale resterà aperto tutto l’anno. Previsto in estate il via al servizio di navigazione per l’Isolino Virginia.