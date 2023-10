Truffatori al bancomat. Ma l’anziana non ci casca

Ha dimostrato un’ottima prontezza di riflessi e una capacità di reazione fuori dal comune la pensionata presa di mira da alcuni esperti della truffa alle porte del centro storico. Erano da poco passate le 10 e la donna aveva appena terminato il prelievo quando due stranieri le si sono avvicinati e hanno fatto notare che c’erano alcune banconote a terra e che erano cadute a lei. "Erano banconote da dieci e da cinque euro che evidentemente avevano messo a terra loro perché io non le avevo con me" spiega la donna che ha risposto sbrigativamente ai due uomini invitandoli a raccogliere loro le banconote. I due compresa la malaparata hanno preso i propri soldi e quindi si sono allontanati. L’aspetto che più preoccupa della disavventura della saronnese è come sia stata avvicinata all’uscita del bancomat e visto che i due si trovavano già nella zona quando è entrata questo fa pensare che stessero "curando" la zona intorno al dispositivo per prendere di mira gli utenti sperando di distrarli con le banconote a terra per sfilare loro i soldi. S.G.