Legnano, la truffa del fino tecnico colpisce due volte: la vittima fa cadere nel tranello anche il vicino di casa

Legnano (Milano) – Voleva fare un favore al vicino, ha aiutato invece i truffatori che, dopo aver ingannato lui, hanno rubato beni anche al dirimpettaio.

L’episodio ha avuto come teatro due abitazioni di viale Toselli a Legnano e come sfortunati protagonisti i due uomini vicini di casa, uno classe 1955 e l’altro classe 1950. Alla porta del primo si sono presentati i soliti due truffatori, così come da manuale: il primo si è spacciato per tecnico dell'azienda dell’acqua, il secondo per appartenente alle forze dell'ordine e pseudo carabiniere. Inutile ripetere che il pretesto adottato per entrare nell’abitazione e poi circuire la prima vittima è stata come di consueto la verifica degli impianti: fatto sta che al settantenne, distratto dagli esperti truffatori, sono stati sottratti infine 1.200 euro in contanti.

A quel punto i truffatori hanno intravisto lo spiraglio per proseguire nella loro impresa criminosa anche grazie all’entusiasmo del settantenne, che si è proposto in prima persona per allertare anche il vicino dell’improvviso quanto fasullo problema agli impianti. Entrati anche nell’abitazione del vicino di casa, questo 75enne, i malviventi hanno avuto la strada libera e sono riusciti a rubare alla seconda vittima numerosi oggetti in oro. Scoperti i furti, ai due non è rimasto altro da fare che denunciare tutto ai carabinieri, quelli veri.