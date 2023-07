Tromba d’aria devasta il Legnanese: tetti scoperchiati, alberi sradicati. In mezz’ora si scatena il finimondo

Legnano (Milano) – Un nubifragio con grandine e raffiche di vento ha provocato danni nell’Alto Milanese e nel Varesotto. Ieri sono bastati poco meno di trenta minuti, intorno alle 13.30, per scatenare ancora una volta il finimondo, in particolare fra Legnanese, Bustocco e Saronnese.

A Legnano quattro alberi sono crollati in via Candiani, via D’Annunzio, via Pisa e in corso Italia travolgendo altrettante automobili con a bordo alcune persone: due passeggere di 34 e 81 anni sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari. A Busto Garolfo, invece, sono stati gli alberi più alti a creare i maggiori disagi. Un enorme pino si è schiantato sulla strada bloccando la circolazione mentre poco più avanti un altro albero è caduto al suolo trascinando i cavi della corrente e mettendo al buio un intero isolato. Allagamenti in diverse zone del paese e della frazione. All’opera la Protezione civile e i Vigili del fuoco, che hanno lavorato in coordinamento con l’Amministrazione comunale riunita nell’unità di crisi. "Stiamo valutando con i tecnici comunali i danni nelle scuole e negli edifici pubblici – spiega il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi – alcune aule e palestre delle scuole sono allagate. Per fortuna non si registrano feriti". Tra gli edifici danneggiati anche il campanile della frazione di Olcella, che ha perso due quadranti dell’orologio posizionato sotto la torre campanaria.

Canegrate è stato un altro dei Comuni del Legnanese fra i più colpiti dal nubifragio. Al punto che il Comune ha allertato nel pomeriggio la popolazione con un comunicato dai toni quasi drammatici: "Sono in corso interventi della Protezione Civile, della Polizia locale delle autorità sanitarie. Stiamo valutando i danni, ingenti, a edifici pubblici e privati. Invitiamo i cittadini a non uscire di casa se non per serissimi motivi, e sono possibili altri eventi simili nelle prossime ore".

Allagamenti, piante sradicate e tetti scoperchiati anche nell’area tra Gallarate, Busto Arsizio, Malpensa e Saronno. In quest’ultima i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere gli alberi caduti e per allagamenti, impraticabili i sottopassi in via Milano e in via Primo Maggio. A Caronno Pertusella una tromba d’aria ha scoperchiato tetti e abbattuto alberi. A Busto Arsizio si sono allagati i sottopassi in via Tasso e via XX Settembre, strategici per la viabilità in direzione di Olgiate Olona e Castellanza, chiusi al traffico.

Costretto a un atterraggio d’emergenza un Boeing da decollato da Malpensa per New York, partitoalle 12,29 dallo scalo varesino che si è imbattuto nella forte grandinata. L’aereo danneggiato è stato quindi costretto ad atterrare a Fiumicino alle 13,55. E nella serata, intorno alle 21, una grandinata ha colpito di nuovo la zona di Busto Arsizio.