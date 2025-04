Trofeo Brambilla, numeri da record

Il centro sportivo Sacchi ha ospitato i Soi Under Games di atletica, seconda prova del trofeo Cesare Brambilla promosso dalla Fidal milanese, con ben 730 giovani atleti partecipanti, tutti della categoria Ragazzi (nati negli anni 2012 e 2013) e ben 49 staffette. Un evento che ha evidenziato le capacità organizzative della Soi Inveruno che, nello stesso impianto, la scorsa settimana aveva proposto i Soi Sprint con la partecipazione di 575 atleti, in rappresentanza di 68 società. La Soi era presente con tutti i suoi Ragazzi, molti dei quali in questa manifestazione hanno migliorato le proprie prestazioni personale. Nel corso dell’evento si sono registrati anche dei risultati rilievo.

Nei 60 metri Matteo Mastropasqua (5 Cerchi Seregno) è sotto il muro degli 8 secondi. Nei 60 metri ragazze ha trionfato Martina Sesana (Riccardi Academy) con 8.21. Nei 1000 metri Ragazze Emma Ciortan (GSA Brugherio) ha vinto staccando nettamente le avversarie mentre in ambito maschile Marco Vallini (Atletica Riccardi) ha chiuso in 3:07.07. Nei 2.000 metri di marcia dominio bergamasco con Riccardo Mazzini (Estrada) e Sanae Boujibar.

Nel salto in lungo l’ha spuntata Luca Pappadà con 4.82. Nel vortex ragazze ha prevalso Ingrid Meloni (Milano Atletica) con 46.58. Nelle spettacolari staffette 4x100, brillano le Ragazze della Aspes (Favari, Ruberto, Varretta, Vigani) con 53.73 e i Ragazzi dell’Atletica Punto It (Rossi, Simone, Terzi, Pappadà) con 53.98.

