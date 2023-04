Travolta da un treno Linea interrotta per ore disagi e ritardi sulla S5

Un gesto volontario quello che una donna parabiaghese di 61 anni ha messo in atto ieri mattina alla stazione di Parabiago, mettendo di fatto in crisi tutto il sistema ferroviario dell’Alto Milanese per ore. Alcuni testimoni hanno visto la donna, che era seduta sulle panchine, alzarsi all’altezza dell’edicola, per poi avvicinarsi ai binari e compiere il gesto estremo. L’incidente è avvenuto ieri verso le 10,30: sul posto la Polfer di Rho oltre alla polizia locale di Parabiago, carabinieri e vigili del fuoco. Il treno stava viaggiando in direzione di Varese, ma i disagi alla circolazione ferroviaria sono continuati coinvolgendo tutta la tratta interessata dalla linea S5 Varese-Milano-Treviglio, oltre alle linee regionali Laveno-Sesto Calende, Domodossola-Arona-Gallarate-Milano, Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano e Domodossola-Milano.