Trasporto in sicurezza di fermati e arrestati. Una vettura supermoderna per la Locale

Il convegno nazionale delle Polizie Locali, tenutosi a Riccione nei giorni 19-21 settembre, ha visto anche quest’anno la partecipazione del Comando Unico di Polizia Locale Nerviano-Pogliano. Il comandante, Stefano Palmeri, ha voluto che i quattro ultimi agenti assunti partecipassero, con l’obiettivo di integrarli meglio all’interno del corpo. Durante l’evento, gli agenti hanno seguito corsi su temi come l’infortunistica stradale, l’esecuzione di Aso (Accertamento Sanitario Obbligatorio) e Tso (Trattamento Sanitario Obbligatorio), videosorveglianza e sicurezza informatica, attività di polizia ambientale e tecniche di gestione del contatto personale. Un momento significativo è stata la presentazione della prima Alfa Romeo Tonale in Italia dotata di monocella per il trasporto di persone fermate o arrestate, simile a quella utilizzata dai Carabinieri. L’acquisto della vettura per il Comando di Nerviano-Pogliano è stato reso possibile da un contributo regionale di 50.000 euro.Ch.S.