Traslazione della croce e poi il rito del Peso

Con la Traslazione della Croce dalla Basilica di San Magno alla Chiesa della Contrada vincitrice, Sant’Ambrogio, si chiuderà il ciclo delle Cerimonie di Rito del Palio di Legnano 2025. La cerimonia, in programma domenica 1 giugno in piazza San Magno, rappresenta l’ultimo atto simbolico e spirituale della rievocazione storica legnanese, che quest’anno ha visto trionfare la contrada gialloverde dopo tredici lunghi anni di attesa. Un ritorno alla vittoria che ha fatto esplodere la gioia tra i contradaioli e che ora culmina con il solenne passaggio della Croce di Ariberto da Intimiano. Sant’Ambrogio, oltre alla Croce, riceverà anche il "Peso": una scultura in argento del peso simbolico di 1176 grammi, che rappresenta la memoria della Battaglia di Legnano e custodisce il senso più profondo della manifestazione.

Il rito si carica quest’anno di un significato particolare. Dopo la vittoria ottenuta grazie alla magistrale corsa di Giuseppe Zedde, Sant’Ambrogio vive ora l’onore di accogliere nella propria Chiesa la Croce che simboleggia il cuore del Palio. Un passaggio che sancisce ufficialmente l’inizio dell’anno di reggenza per la Contrada vincitrice. Domenica, dunque, si chiude il cerchio del Palio 2025, nel segno della tradizione, della fede e dell’identità storica di una città che ogni anno si rinnova nel nome della memoria e dell’orgoglio. La festa continua in gialloverde. Ch. So.