Piscina Villa, si riparte. L’acqua è tornata calda. A giorni via la copertura

Vasca da 50 metri pronta ad affrontare la stagione estiva: è stato infatti risolto il problema all’unica vasca ancora attiva alla Piscina Villa di viale Gorizia. La temperatura dell’acqua è stata riportata a condizioni accettabili e ci si prepara dunque alla scopertura – prevista nei primi 15 giorni di giugno – dell’impianto che costituisce l’unico riferimento alla Villa per l’estate ormai prossima. Dopo il disservizio che aveva inizialmente obbligato a fermare le attività, ripristinare le normali condizioni di temperatura dell’acqua della piscina olimpionica di viale Gorizia ha significato, in termini pratici, tornare ai circa 27,5 gradi richiesti, anticipando anche la possibile sostituzione della caldaia.

Il risultato è stato raggiunto grazie alla collaborazione fra l’impresa Techne, che sta realizzando il nuovo impianto, e l’attuale gestore Mgm, che ha permesso di collocare nuove condutture in grado di alimentare con acqua calda la vasca. Tuffi e nuotate dunque possono ora proseguire regolarmente. "Voglio sottolineare che l’intervento che ha permesso di recuperare in tempi brevi la temperatura ottimale dell’acqua nonostante il perdurare di condizioni atmosferiche non ancora estive – commenta l’assessore allo Sport, Guido Bragato – è stato eseguito sebbene sia prossima la dismissione dell’attuale impianto di riscaldamento. Come già annunciato, sarà infatti prossimamente installata una nuova caldaia che consentirà di continuare a utilizzare la vasca durante i lavori di realizzazione della nuova piscina".

E ancora. "Si tratta di un ulteriore intervento, realizzato fra l’altro in pochi giorni, che effettuiamo sulla piscina e che testimonia la volontà dell’Amministrazione comunale di garantire la continuità dell’esercizio e le migliori condizioni possibili di utilizzo dell’impianto. Voglio rivolgere un grazie agli utenti che hanno compreso la natura imprevista del guasto con relativi disagi e confermare loro il nostro massimo impegno per assicurare la migliore funzionalità possibile dell’impianto". Come noto, tutte le attività della Piscina Villa si svolgono, sia in estate sia in inverno, nell’unica vasca sopravvissuta ai problemi emersi negli ultimi anni e alle opere in corso per realizzare la nuova piscina nella stessa area. Per questo nelle ultime stagioni invernali è stata la copertura temporanea della vasca a permettere di proseguire l’attività.

Adesso invece quella copertura sarà tolta dall’unica vasca del quartiere dove finalmente l’acqua è stata riportata alla giusta temperaturadi 27 gradi e mezzo.

Paolo Girotti