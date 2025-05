Sclerosi multipla e inclusione. Inaugurata la Panchina arancio

Inaugurata la Panchina arancio: un messaggio di inclusione e consapevolezza sulla sclerosi multipla. In piazza della Pace si è svolta l’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale: l’inaugurazione della Panchina arancio, nuovo elemento di arredo urbano inserito nell’ambito di un più ampio progetto di riqualificazione promosso dall’associazione Gli Spaesati con il patrocinio del Comune.

L’evento non è stato soltanto occasione per presentare un nuovo spazio urbano, ma ha rappresentato anche un importante momento di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, malattia neurologica cronica che colpisce soprattutto i giovani, con un impatto profondo sulla qualità della vita. A condurre l’incontro Micol Cappello e Leonardo Venturi dell’AIsm – Associazione italiana sclerosi multipla – che hanno saputo raccontare le difficoltà quotidiane affrontate da chi convive con questa patologia. Accanto a loro, le testimonianze autentiche e toccanti di tre ospiti: Gloria Leppini, Stefania Unida e Francesca Gussoni che hanno condiviso esperienze personali di vita, resilienza e lotta contro l’isolamento sociale.

Ad arricchire la giornata la performance di Kia Ruffato, artista visiva che ha dato vita a un’opera in live painting, trasformando la piazza in uno spazio di bellezza e riflessione. La Panchina arancio, così come il colore che la caratterizza, vuole essere un simbolo visibile e permanente di inclusione, dialogo e attenzione alle fragilità invisibili.

Ch.So.