Tragedia di coppia. Accoltella la moglie e poi si getta nel vuoto dal quarto piano

Una vita insieme, la coppia di anziani conduceva un’esistenza tranquilla, l’età che avanzava aveva portato qualche problema di salute per la moglie ma nulla che potesse scalfire almeno in apparenza quella serenità. Non avevano figli, sempre insieme, ma all’improvviso l’altra notte la tragedia: il marito Renato Oggioni, 83 anni, si è tolto la vita gettandosi dal quarto piano del palazzo in via Solferino 2 a Castellanza, dove la coppia viveva da quarant’anni. Poco prima del tragico gesto l’anziano avrebbe colpito con vari fendenti all’addome la moglie, Carla Marmonti, 77 anni. E’ stata la donna con un filo di voce, disperata, a trovare la forza di chiamare i soccorsi. In via Solferino nel cuore della notte sono arrivati i sanitari con le ambulanze e i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.

La tragedia era dietro la porta dell’appartamento, l’anziana era riversa a terra, in una pozza di sangue, ancora in vita, il marito nel cortile del palazzo, morto sul colpo, dopo il tragico volo dal quarto piano. I soccorritori hanno trasportato la settantasettenne all’ospedale di Legnano, le sue condizioni erano gravissime ed è stata sottoposta con urgenza a un intervento chirurgico, quindi ricoverata in terapia intensiva. Indagini sono state avviate dai carabinieri coordinati dalla Procura di Busto Arsizio, da capire il movente, perché l’anziano avrebbe accoltellato la moglie e poi si sia tolto la vita. Sembra che non abbia lasciato nessuno scritto in cui motivasse il suo gesto. Nel palazzo in via Solferino 2, composto da due blocchi, vivono una quarantina di famiglie, nessuno si sarebbe accorto di quanto è accaduto nella notte, di quella tragedia che ha coinvolto quella coppia di anziani, tranquilli e riservati, che nonostante vivessero lì da quarant’anni pochi ieri dicevano di conoscere.

Nessuno avrebbe sentito urla o la coppia litigare, solo silenzio nel quale si è consumata la tragedia dell’anziana coppia.