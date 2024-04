Traffico di droga. Indagini a Varese

L’ operazione contro il traffico di stupefacenti condotta dai Carabinieri di Perugia che ha portato all’applicazione di misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Perugia per 24 indagati, ritenuti responsabili di far parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico, detenzione e spaccio di stupefacenti ha interessato anche la provincia di Varese. È emerso il legame con un esponente di vertice del "clan dei casalesi". I militari dell’Arma di Varese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per uno dei 24 indagati.I carabinieri hanno arrestato in flagranza 5 soggetti di origine nigeriana, deferiti alla Procura della Repubblica di Varese. R.F.