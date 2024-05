Tornano i motociclisti senza barriere al centro Don Gnocchi

Ritorna un appuntamento molto amato: la mototerapia. Alla Fondazione Don Gnocchi martedì 4 giugno, dalle 10 alle 16 nel circuito asfaltato del parco che circonda il Centro Multiservizi, in via Galileo Ferraris 30, la nuova edizione rivedrà in campo l’associazione "No Barriers odv - sorrisi senza barriere", che regalerà (al pari dello scorso anno) un momento di spensieratezza ai ragazzi e gli utenti della struttura.

"Lo abbiamo sempre detto e non ci stancheremo di ripeterlo: andiamo sempre “oltre” la disabilità – afferma la responsabile della struttura, la dottoressa Monica Garagiola –. Sulla moto saliranno anche donne e uomini in carrozzina. Tutto è predisposto per il trasporto in sicurezza. Negli anni passati anche una persona con importanti disabilità ha vissuto l’esperienza. Per tanti di loro un giro in moto è un desiderio irraggiungibile. Noi, insieme agli amici dell’associazione, lo rendiamo possibile".

Silvia Vignati