Toponomastica Interviene il sindaco

Il sindaco Raffaele Cucchi risponde all’articolo "Topomastica e storia: progetto al palo" pubblicato ieri sulla nostra edizione. "Mi permetto di intervenire dopo aver letto un articolo pubblicato su “Il Giorno” di oggi in merito al tavolo di imprenditori che ha proposto all’amministrazione comunale un progetto di raccontare la storia degli imprenditori attraverso la topomastica. Mi preme precisare che, a nome dell’Amministrazione Comunale, sono stato entusiasta dell’idea, tanto è vero che il progetto, non solo è stato reso pubblico un mese e mezzo fa, ma è stato anche arricchito da parte dell’ente di una finalità rivolta alle politiche per il lavoro e l’imprenditorialità a vantaggio delle giovani generazioni. I tempi dell’amministrazione pubblica non sono certo quelli del mondo dell’impresa, ho chiesto più volte di pazientare perché impegnato su altre questioni della città, ma questo non significa che il progetto sia stato già dimenticato o che non interessa. Vorrei sottolineare, però, che il tavolo è nato su iniziativa degli imprenditori e che in qualità di sindaco ho accolto questa iniziativa perché la ritengo valida, anzi, soprattutto perché arriva spontaneamente ha grande valore. Pertanto, l’amministrazione può affiancare, collaborare, mettersi a disposizione di questo tavolo, ma non sostituirsi alla sua costituzione e al percorso da fare. Spero che questo chiarimento sia sufficiente".Ch.S.