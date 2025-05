Occupavano abusivamente un immobile. Una residente informa il Comune

Avevano occupato abusivamente un immobile: la segnalazione da parte di una cittadina ha permesso di risolvere in breve la situazione. A dare notizia dell’episodio è stato il primo cittadino di Turbigo, Fabrizio Allevi: "Diceva quella vecchia pubblicità che una telefona allunga la vita e in questo caso ha permesso di risolvere in maniera tempestiva una situazione incresciosa che si stava verificando sul nostro territorio – ha spiegato Allevi che ha ringraziato anche l’assessore Davide Cavaiani per essersi subito attivato e la Polizia Locale prontamente intervenuta -. Perché è stato proprio grazie alla segnalazione di una cittadina che ci siamo attivati per alcune persone che occupavano abusivamente un immobile, informando immediatamente i proprietari per tutte le azioni del caso attraverso la Polizia locale". P.G.