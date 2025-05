Premiati gli studenti al concorso dedicato a Rosario Livatino

Successo di partecipazione con 116 studenti e Sala degli Stemmi colma per la premiazione del concorso “Rosario Livatino, un esempio di uomo, di giudice, di cristiano”, riservato alle scuole secondarie di I e II grado di Legnano. Presente il cugino del giudice, Salvatore Insenga, che ha trasferito ai giovani un insegnamento: occupatevi degli altri e li renderete liberi. Il saluto dell’amministrazione comunale è stato portato dal sindaco Radice, che ha invitato i ragazzi a scegliere: "Livatino ha scelto da che parte stare e voi che siete giovani dovete scegliere e non essere indifferenti abbassando lo sguardo. La sua lezione è un fuoco da tenere vivo". Il concorso è stato organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Famiglia Legnanese, Centro culturale San Magno, Libera, Azione Cattolica Ambrosiana, Associazione De Gasperi e Polis, ed è stato strutturato in categorie. Ecco i premiati: primo premio Fumetto per la secondaria di primo grado ad Alice Castelnuovo, II F, Bonvesin de la Riva; primo premio Saggio per le scuola superiori a Sabrina Peche, Marco De Vita e Ilaria Nicolosi della IV A SIA Istituto Carlo Dell’Acqua; primo premio Video per le scuole superiori a quindici alunni della II R dell’Isis Bernocchi.P.G.