Gestione del verde sotto i riflettori

Comunicato al vetriolo da parte della Lega di Nerviano, che critica duramente l’attuale amministrazione per la gestione del verde pubblico e accusa l’assessore all’Ambiente di incoerenza rispetto al passato. In tre anni e mezzo, sottolineano i firmatari, si è passati da un utilizzo quotidiano dei social per denunciare incurie e inefficienze, a un atteggiamento più distaccato e cattedratico da parte di chi allora era all’opposizione e oggi predica comprensione, pazienza e meno reattività emotiva.

Nel comunicato si fa riferimento all’annuncio dello scorso giugno sul nuovo appalto biennale per la manutenzione del verde, dal valore di 540mila euro. L’amministrazione parlava di due squadre operative, supervisione settimanale, valorizzazione delle aree cimiteriali, diserbo regolare dei vialetti, censimento arboreo e progetti di cittadinanza attiva. Secondo la Lega, però, nessuno di questi impegni si sarebbe concretizzato.

Il documento entra anche nel merito tecnico, facendo notare che dopo circa 45 giorni risulta quasi terminato solo il primo giro di taglio dell’erba sull’intero territorio comunale. Una situazione che, secondo il partito, richiederebbe un impiego maggiore e più coordinato delle forze in campo, specialmente nei giorni di bel tempo dopo periodi di pioggia.

Infine, la Lega respinge al mittente le accuse di polemica sterile, ricordando che coerenza e decenza dovrebbero essere le basi dell’azione amministrativa, ma che oggi, a loro avviso, sembrano mancare.

Ch.So.