Terzo tempo bistrò. Ecco le nuove iniziative

Nuove proposte al Terzo tempo bistrò, il bar ristorante di via Girardi. La prima è l’iniziativa Più anni - più sconto e riguarda il pranzo della domenica: in marzo, aprile e maggio, i cittadini ultrasettantenni di Legnano, con un accompagnatore al di sotto di questa età, potranno avere uno sconto pari ai loro anni. La seconda è il caffè a 90 centesimi (tutti i giorni). "Come Fondazione Sant’Erasmo abbiamo a cuore gli anziani, non solamente quando si parla degli ospiti della nostra rsa, ed è risaputo che la Fondazione per la gestione del Terzo tempo bistrò ha dato vita a un’impresa sociale dedicata - spiega il direttore, Livio Frigoli, anche presidente di Erasmo Service, l’impresa sociale alla quale fa capo il bar ristorante del quartiere Canazza -. Siamo un ente del Terzo settore che intende promuovere ei valori della condivisione". S.V.