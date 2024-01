Tentato furto della campana in bronzo alla chiesetta di Santa Beretta

Uno strano tentativo di furto è stato commesso nella chiesetta di Santa Gianna Beretta Molla a Pontenuovo di Magenta. Ignoti hanno cercato di rubare la campana in bronzo. Per quale motivo lo hanno fatto è un mistero, ma si può pensare che avessero intenzione di trarre un guadagno dal bronzo. Ad accorgersi dell’accaduto è stato Gabriele Beretta, un po’ il tuttofare per la chiesa. La campana era stata sbullonata da un individuo che, non riuscendo a calarla nel campanile per via del peso, l’ha agganciata a una scala in attesa di essere recuperata in seguito, con l’aiuto di altri. Gabriele è intervenuto insieme a Walter e Marco. Quest’ultimo è anche volontario di Protezione Civile e, insieme, l’hanno imbracata e messa in sicurezza. "Ora si trova nella parrocchia e verrà ripulita – spiega Beretta – Quel che è certo è che non sarà possibile rimetterla al suo posto perché bisognerebbe fare un lavoro troppo impegnativo". Il rischio che i ladri ci riprovino è elevato. G.M.