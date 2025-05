Rescaldina, rubano un portafogli in un negozio e vengono arrestate: ladre già rilasciate

Rescaldina (Milano) – Hanno scelto la loro “vittima”, l’hanno avvicinata e le hanno sfilato il portafogli ma questa volta la dose di destrezza utilizzata per il furto non è stata sufficiente e le due ladre sono state infine arrestate: l’episodio è accaduto nell’ultimo fine settimana all’interno dell'esercizio commerciale Kiabi di Rescaldina, a pochi passi dal centro commerciale che ospita anche lo spazio Conad.

Qui due donne di origini bulgare, rispettivamente classe 2005 e 1997, erano riuscite a sfilare il portafogli a una cliente del negozio: la derubata si è però accorta di quanto successo e ha avvertito gli esercenti, allertando così anche i carabinieri della locale stazione. Una volta arrivati sul posto i militari hanno identificato le due donne che avevano ancora con loro il portafogli da poco sottratto. Le due ladre sono state dunque arrestate dai carabinieri per furto e processate per direttissima lunedì al tribunale di Busto Arsizio che ha deciso per il loro rilascio.