Tenta furto in negozio. Arrestato dai carabinieri

Ladro “sportivo“ arrestato dai carabinieri della compagnia di Gallarate, impegnati in controlli rafforzati nel territorio, soprattutto nel fine settimana, con attenzione particolare alle zone dello shopping in città. Nei giorni scorsi, grazie a una segnalazione ricevuta sul 112 e al successivo immediato intervento di una gazzella del Nucleo operativo e radiomobile, i militari dell’Arma hanno arrestato un giovane italiano residente in provincia, che ha tentato di rubare capi di abbigliamento di marca all’interno del punto vendita di una nota catena di articoli sportivi. Il ladro “sportivo“ è stato colto in possesso di svariati articoli a cui aveva staccato le placche antitaccheggio con un cacciavite. Arrestato, ha passato una notte in guardina, quindi il giorno successivo è stato condotto davanti al Tribunale di Busto Arsizio per il giudizio direttissimo. Il giovane è stato sottoposto all’obbligo di firma e di dimora nel comune di residenza. La refurtiva, del valore di 350 euro circa, è stata restituita all’esercizio commerciale.